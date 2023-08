La femme à qui rien n’arrive Mairie de Colomiers Colomiers, 30 septembre 2023, Colomiers.

Café littéraire et musical autour d’un verre, le samedi 30 septembre à 11h OUVERTURE DE SAISON !

« C’est en imaginant que rien (ou plus rien) ne peut nous arriver, que tout peut nous tomber dessus. »

Loi de Murphy, dite « loi de l’emmerdement maximum ».

Dans la vie, Léonore Chaix est de ces êtres qui ont la capacité de donner à l’ordinaire un parfum fantasque et drolatique. Sur scène, elle est une actrice d’une originalité infinie.

Il en résulte un poème à la sonorité contemporaine et rythmée, dans lequel s’orchestre, entre machines qui disjonctent et humains qui déraillent, un savoureux tissage des voix et des dialogues, de variations et de virages en rupture et en musicalité délirante* …

(…) L’ordinaire s’emballe jusqu’à la folie. Léonore Chaix interprète en clown énigmatique son infernal tissage de verbe, de dinguerie, de mélancolie. Il suggère à merveille les dérives et dérapages de nos vies actuelles, trop connectées à un néant grandissant. De son écriture originale et troublante, Léonore Chaix dérange nos quotidiennes certitudes autant qu’elle fait rire. Finement. Fabienne Pascaud TTT Télérama

écriture & interprétation : Léonore Chaix

mise en scène : Anne Le Guernec

lumières : Guy Pierre Couleau

Soutiens :

La Girandole à Montreuil

Studio d’Asnières

Théâtre de l’Abbaye de Saint Maur

La Maison des Roches de Montreuil

Texte paru aux éditions des quatre vents – L’avant-scène théâtre

*D’après les propos de Anne Le Guernec, metteuse en scène du spectacle.

Réservations au théâtre : alaffiche@theatreducentre-colomiers.com

Infos : 0668368502

www.theatreducentre-colomiers.com

Télécharger la plaquette

Horaires

20h45

Détails sur le lieu: Petit Théâtre du Centre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

