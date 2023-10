Cet évènement est passé Le Centre de ressources sur la non violence fête ses 20ans Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Le Centre de ressources sur la non violence fête ses 20ans

30 septembre – 3 octobre

Le CENTRE DE RESSOURCES sur la NON-VIOLENCE a été créé en septembre 2003 par des citoyens columérins et de l'agglomération toulousaine. Installé près du lycée international pendant 15 ans, il a élu domicile près du stade M. Bendichou en 2018.Le Centre organise régulièrement des formations, des animations, des conférences et possède un important fonds de documentation et d'outils pédagogiques. Le Centre agit pour promouvoir une culture de la non-violence au service du mieux vivre ensemble.

Mairie de Colomiers
1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers
Colomiers 31770 Plein Centre
Haute-Garonne
Occitanie

