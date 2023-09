Cet évènement est passé Découvrez votre future rame de métro Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Découvrez votre future rame de métro Mairie de Colomiers Colomiers, 16 septembre 2023, Colomiers. Découvrez votre future rame de métro Samedi 16 septembre, 10h00 Mairie de Colomiers Visitez la future rame de métro de la Ligne C à Colomiers ! À l’occasion de La semaine européenne de la mobilité, Tisséo vous propose cette visite exceptionnelle et gratuite.

Réservation en ligne : https://urlz.fr/nsyO Horaires 10h-18h Détails sur le lieu: Dépôt de bus Tisséo, 3 avenue Fabre d’Églantine, Colomiers Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://urlz.fr/nsyO?fbclid=IwAR2CXUapUWbYDkP2xvmQnvv7zLzI7guZ1qlcBFGi5vmlo_qP7QCulh8WH4I »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers

