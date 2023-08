Ciné-rencontre : Toni en famille Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Ciné-rencontre : Toni en famille Mairie de Colomiers Colomiers, 8 septembre 2023, Colomiers. Ciné-rencontre : Toni en famille Vendredi 8 septembre, 20h30 Mairie de Colomiers Le cinéma Le Grand Central propose une séance exceptionnelle pour la comédie dramatique Toni en famille, prix du meilleur film au Festival du Film de demain 2023. A cette occasion, vous pourrez échanger avec son jeune réalisateur Nathan Ambrosioni. Synopsis

Antonia, dite Toni, élève seule ses cinq enfants. Un job à plein temps. Elle chante aussi le soir, dans des bars, car il faut bien nourrir sa famille. Toni a du talent. Elle a enregistré un single qui a cartonné. Mais ça, c’était il y a 20 ans. Aujourd’hui ses deux aînés s’apprêtent à rejoindre l’université. Alors Toni s’interroge : que fera-t-elle quand toute sa progéniture aura quitté le foyer ? A 43 ans, est-il encore temps de reprendre sa vie en main ? Avec Camille Cottin, Léa Lopez, Thomas Gioria, Louise Labeque, Oscar Pauleau Tarifs : 6€ / 4,50€ pour les moins de 14 ans Horaires 20h30 Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Colomiers, Haute-Garonne

