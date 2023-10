Cet évènement est passé #relevezledefi7 Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne #relevezledefi7 Mairie de Colomiers Colomiers, 31 août 2023, Colomiers. #relevezledefi7 1 septembre 2023 – 31 janvier 2024 Mairie de Colomiers Pour cette saison ô combien sportive qui s’annonce, il est temps de réviser et de voir si vous êtes aussi à l’aise en devinettes qu’avec des baskets aux pieds Règlement L’enquête se déroule en 5 étapes avec une énigme à résoudre par mois. Résolvez ces 5 énigmes pour relever le défi. Pour jouer avec nous, 2 possibilités : Pour chaque énigme, cliquez sur le visuel et remplissez le formulaire en ligne ou déposez votre coupon réponse dans l’urne située à l’entrée du Pavillon Blanc. Un tirage au sort parmi les fins limiers détenteurs des 5 bonnes réponses sera effectué fin janvier. Des cadeaux à gagner ! Enigme1 Enigme2 Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T00:00:00+02:00 – 2023-09-01T11:44:00+02:00

