Durant trois jours, les quartiers En Jacca, Seycheron et Val d’Aran se transforment en « block party « , où habitants et curieux pourront rencontrer des artistes et des personnalités de domaines sportifs ou culturels.

Un bon dans les années 70 et pour une fête de quartier made in USA avec des battles de danse, des DJ

18h30

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

