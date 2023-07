Base de loisirs St-Ferréol ou Gondrin Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Base de loisirs St-Ferréol ou Gondrin Mairie de Colomiers Colomiers, 24 août 2023, Colomiers. Base de loisirs St-Ferréol ou Gondrin Jeudi 24 août, 08h00 Mairie de Colomiers Activités nautiques et terrestres à la base de loisirs aquatique de Gondrin (Gers) ou au lac de St-Ferréol, pour les grands et les petits, tout comme pour les groupes. Sortie organisée par les Maisons citoyennes Sur inscriptions

Prévoir le pique-nique

Prévoir le pique-nique

Tarif 12€ adulte / 11€ enfant Consulter le programme des vacances Horaires 9h-18h Détails sur le lieu: Base de loisirs St-Ferréol ou base aquatique de Gondrin (32) Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

