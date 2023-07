Naturagame Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Naturagame Mairie de Colomiers Colomiers, 16 août 2023, Colomiers. Naturagame Mercredi 16 août, 09h00 Mairie de Colomiers Situé *au cœur d’une forêt de 44 hectares entre Toulouse et Albi, *le parc NATURA GAME abrite plusieurs activités : l’accrobranche

le paintball

l’escape game Un lieu idéal pour se promener, s’amuser et respirer l’air frais de la forêt ! Sortie organisée par la Maison citoyenne En-Jacca

Tarif 11€

Tarif 11€

Pique-nique à prévoir Horaires 9h-18h Détails sur le lieu: Castelmaurou (31)

