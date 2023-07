Sortie AnimaParc Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Sortie AnimaParc Mairie de Colomiers Colomiers, 10 août 2023, Colomiers. Sortie AnimaParc Jeudi 10 août, 09h00 Mairie de Colomiers Partagez avec vos enfants leurs premières émotions. Vivez des sensations fortes dans des attractions incroyables et rafraîchissez-vous dans les attractions aquatiques. Sortie organisée par les Maisons citoyennes.

Sur inscriptions

Tarifs adultes 12€ / enfants 11€

Prévoir pique-nique Horaires 9h-18h Détails sur le lieu: Le Burgaud (31)

