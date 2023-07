La guinguette sous son arbre Mairie de Colomiers Colomiers, 27 juillet 2023, Colomiers.

Découvrir et pratiquer des activités scientifiques et techniques à travers une approche ludique et participative. Telle est la philosophie, des « petits débrouillards », l’association des petits curieux !

A l’occasion des vacances scolaires d’été, les équipes proposent des animations intergénérationnelles, scientifiques ou artistique pour éveiller la curiosité et l’imagination.

Gratuit

*Renseignements : *05 61 15 31 86

mc-val-aran@mairie-colomiers.fr

Horaires

17h-21h

Détails sur le lieu: Maison citoyenne Val d’Aran

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T17:00:00+02:00 – 2023-07-27T21:00:00+02:00

