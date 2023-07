Sortie à Montauban Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Sortie à Montauban Mairie de Colomiers Colomiers, 27 juillet 2023, Colomiers. Sortie à Montauban Jeudi 27 juillet, 09h00 Mairie de Colomiers Faites une sortie bol d’air et visitez Montauban, Grand Site Occitanie : la place nationale, le pont Vieux sur le Tarn, le musée Ingres-Bourdelle, l’église Saint-Jacques Prévoir Pique-nique

Sur inscription Maisons citoyennes

tarif 12€ adulte / 9€ enfant Télécharger le programme des vacances Horaires 9h-18h Détails sur le lieu: Montauban Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/mon-quotidien/maisons-citoyennes/programmation-et-agenda-des-maisons-citoyennes-428.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T09:00:00+02:00 – 2023-07-27T18:00:00+02:00

2023-07-27T09:00:00+02:00 – 2023-07-27T18:00:00+02:00 Colomiers Synchro Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers Departement Haute-Garonne Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Mairie de Colomiers Colomiers

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/