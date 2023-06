Ciné sous les étoiles Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Ciné sous les étoiles Mairie de Colomiers Colomiers, 18 juillet 2023, Colomiers. Ciné sous les étoiles Mardi 18 juillet, 22h00 Mairie de Colomiers Cet été, à partir du 18 juillet, réservez vos mardis soir ! Installés confortablement, découvrez en famille ou entre amis des films grand public en plein-air ! Cliquez ici pour découvrir le programme des 7 films proposés Programme 18/07 : Les Tuches 4, square Saint-Exupéry

square Saint-Exupéry 25/07 : Vaillante , parc Duroch,

, parc Duroch, 01/08 : Les Bodin’s en Thaïlande , place du Val d’Aran

, place du Val d’Aran 08/08 : La très grande classe, esplanade des Ramassiers

esplanade des Ramassiers 22/08 :Top gun Maverick, parc Duroch En cas d’intempérie, les projections se dérouleront au Hall Comminges. N’hésitez pas à arriver plus tôt ! Avant chaque projection,le Village d’été propose aux plus jeunes des activités sportives, des jeux d’eau, des jeux gonflables. + d’infos sur les sorties et animations d’été Horaires 22h en juillet

En cas d'intempérie, les projections se dérouleront au Hall Comminges. N'hésitez pas à arriver plus tôt ! Avant chaque projection,le Village d'été propose aux plus jeunes des activités sportives, des jeux d'eau, des jeux gonflables. + d'infos sur les sorties et animations d'été Horaires 22h en juillet 21h30 en août

