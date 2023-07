Lancement des activités estivales Mairie de Colomiers Colomiers, 18 juillet 2023, Colomiers.

Lancement des activités estivales Mardi 18 juillet, 15h00 Mairie de Colomiers

Une journée festive et animée pour célébrer les vacances et vous amuser en famille, avec les copains, les enfants et les petits-enfants…

Jeux et activités

dès 15h

Jeux de ballons, jeux gonflables, grand jeux…

Activités sportives : kart à pédales, balle au prisonnier…

Ateliers maquillage, lectures suspendues

Animations musicale…

Accès libre. Organisé par les Maisons citoyennes de Colomiers.

Concert, Pique-nique et Ciné sous les étoiles

à 20h30

Pour finir en beauté, apéritif-concert avec le groupe Soul Place suivi d’un pique-nique partage.

Prolongez la soirée en compagnie des « Tuches 4 » et la séance d’ouverture du « Ciné sous les étoiles ».

Ciné sous les étoiles, c’est tous les mardi, du 18 juillet au 22 août. Cinq films à découvrir, cinq séances gratuites en plein air. De quoi rêver sous la toile…

**Sorties et activités familles

Tout l’été, au départ des Maisons citoyennes**

Envie de s’évader, de s’amuser, de bouger de Colomiers ? Les Maisons citoyennes organisent des sorties à la journée. Mer, montagne ou campagne, visites culturelles, activités sportives ou aquatiques, cet été, destination vacances !!!

BASES DE LOISIRS Aqualand, Solomiac, Animapark …

VISITES CULTURELLES Montauban, Canal du midi …

ESCAPADE À LA MER Vias, Saint-Pierre …

ACTIVITÉS SPORTIVES Kayak, roller, badminton, canyoning, voile…

ACTIVITÉS DE LOISIRS jeux, musique, cuisine, ciné…

Horaires

De 15h à 22h30

Détails sur le lieu: Square St-Exupéry Allée du Lauragais, Centre-Ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T15:00:00+02:00 – 2023-07-18T22:30:00+02:00

