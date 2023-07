Cet évènement est passé Journée Kayak à Gagnac-sur-Garonne Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Journée Kayak à Gagnac-sur-Garonne Mairie de Colomiers Colomiers, 11 juillet 2023, Colomiers. Journée Kayak à Gagnac-sur-Garonne Mardi 11 juillet, 09h00 Mairie de Colomiers Journée Kayak sur la Garonne Une descente de presque 15 km ! Prévoir une tenue de rechange, un repas froid et une casquette.

Tarif 16€

Inscription Maison citoyenne Seycheron Horaires 9h-18h Détails sur le lieu: Gagnac sur Garonne organisé par la Maison citoyenne Seycheron Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T09:00:00+02:00 – 2023-07-11T18:00:00+02:00

