Stages de natation enfants – Été 2023 Mairie de Colomiers Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Stages de natation enfants – Été 2023 Mairie de Colomiers Colomiers, 10 juillet 2023, Colomiers. Stages de natation enfants – Été 2023 10 juillet – 1 septembre Mairie de Colomiers Infos pratiques 4 stages programmés sur 4 périodes : Du 10 au 21 juillet : 9 séances Du 24 juillet au 4 août : 10 séances Du 7 au 18 août : 9 séances Du 21 au 31 août : 9 séances Stage pour les 4/5 ans de 11h00 à 11h45 et pour les 6/11 ans de 9h00 à 9h45 Tarif columérin : 10 séances / 9 séances : 60€ / 54€ Tarif extérieur : 10 séances / 9 séances : 80€ / 72€ Ouverture des inscriptions sur le site internet de l’ENJV à partir du 7 juin 2023 Inscription sur LE COMPTE DE L’ENFANT ET NON DU PARENT – Toute inscription au nom du parent sera ANNULÉE Paiement par carte bleue sur le site internet suivi d’une venue dans les 8 jours à l’Espace nautique pour valider l’inscription sur le badge qui permet l’entrée à la séance. Paiement en espèces, chèques, CB ou ANCV à l’accueil de l’ENJV dans les 8 jours suivant la réservation. Pour plus de détails sur les contenus de l’activité consulter la page suivante : ici Effectuez l’inscription et le paiement aux stages d’été directement sur notre site. Mode opératoire : Si l’enfant n’a pas de compte, il faut en créer un. NE PAS FAIRE D’INSCRIPTION SUR LE COMPTE DU PARENT, elle sera ANNULEE. NE PAS CRÉER UN NOUVEAU COMPTE si vous avez oublié les identifiants et mot de passe (appelez l’Espace nautique, on vous redonnera un mot de passe) Se connecter sur le compte de l’enfant. Si vous choisissez le paiement par CB sur le site internet, cliquez sur la page achat, choisissez le stage correspondant à la période souhaitée et à l’âge de l’enfant, effectuez l’inscription, poursuivez avec le paiement en ligne, vous recevrez un mail de confirmation. Il faudra venir valider l’inscription sur le badge à l’accueil de l’ENJV dans les 8 jours. Si vous choisissez le paiement à l’accueil de l’ENJV (Espèces, chèques, ANCV ou CB), cliquez sur Achats et réservations en ligne, puis stages, choisissez le stage correspondant à la période demandée et à l’âge de l’ enfant, effectuez l’inscription et venez effectuer le règlement à l’ENJV dans les 8 jours. Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.espacenautique-colomiers.com/index.php?id=952 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:15:00+02:00 – 2023-07-10T12:15:00+02:00

2023-09-01T09:15:00+02:00 – 2023-09-01T12:15:00+02:00 Colomiers Synchro Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Mairie de Colomiers Colomiers

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Stages de natation enfants – Été 2023 Mairie de Colomiers Colomiers 2023-07-10 was last modified: by Stages de natation enfants – Été 2023 Mairie de Colomiers Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers 10 juillet 2023