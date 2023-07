Cet évènement est passé Ecole de natation – INSCRIPTIONS Extérieurs Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Ecole de natation – INSCRIPTIONS Extérieurs Mairie de Colomiers Colomiers, 7 juillet 2023, Colomiers. Ecole de natation – INSCRIPTIONS Extérieurs 7 juillet – 29 septembre Mairie de Colomiers Infos pratiques Avant toute action, lire le dossier d'informations en cliquant ici 3 dates / périodes à retenir : A partir du 18 août 2023 : Dossier d'inscription accessible sur le site internet

Du 18 au 21 septembre 2023 : Envoi du dossier d’inscription pour validation sous 24 heures, inscription au cours sur le site internet et paiement à l’accueil de l’Espace nautique ou sur le site internet.

Du 25 au 29 septembre 2023 : Encodage du badge pour les inscriptions avec paiement sur le site internet. Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers

2023-07-07T10:00:00+02:00 – 2023-07-07T18:00:00+02:00

