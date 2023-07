Suspension des permanences de Mme le Maire et de ses Adjoint·e·s Mairie de Colomiers Colomiers, 4 juillet 2023, Colomiers.

Les permanences de Mme Karine Traval-Michelet, Maire de Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse Métropole, et de ses Adjoint(e)s sont suspendues à partir du mardi 4 juillet. Elles reprendront le mardi 5 septembre 2023 à 17h, sur inscription.

Rappel de la procédure de prise de rendez-vous

La permanence est organisée sur rendez-vous, tous les mardis de 17h à 18h30, à l’Hôtel de Ville de Colomiers (hors vacances scolaires).

Afin de permettre au plus grand nombre de Columérines et de Columérins de bénéficier de ces temps de rencontre et de se conformer aux règles de sécurité des établissements publics et aux gestes barrières, l’inscription à ces permanences s’effectue *par téléphone au 05 61 15 88 13, le lundi de 8h30 à 17h et le mardi de 8h30 à 15h *(la veille et le jour-même de la permanence uniquement).

Les inscriptions sont limitées à un seul rendez-vous par mois, par personne et/ou famille.

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T17:00:00+02:00 – 2023-07-05T11:40:00+02:00

2023-09-04T17:00:00+02:00 – 2023-09-05T11:40:00+02:00

