Haute-Garonne Exposition : Mon plus bel arbre Mairie de Colomiers Colomiers, 3 juillet 2023, Colomiers. Exposition : Mon plus bel arbre 3 juillet – 31 août Mairie de Colomiers Dans le cadre de la thématique annuelle dédiée à l’Arbre, la Ville de Colomiers a organisé un concours incitant les Columérines et Columérins à photographier leur plus bel arbre. Les candidats avaient jusqu’au 10 mai, pour envoyer le cliché du plus bel arbre columérin de leur choix. Au total, ce sont 53 photos qui sont exposées durant l’été, à l’Hôtel de Ville. Horaires Aux horaires d’ouverture de la mairie Détails sur le lieu: Hôtel de Ville Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T08:30:00+02:00 – 2023-07-03T17:30:00+02:00

