Haute-Garonne Atelier Smartphone Mairie de Colomiers Colomiers, 26 juin 2023, Colomiers. Atelier Smartphone Lundi 26 juin, 09h30 Mairie de Colomiers L’atelier vous permettra de mieux utiliser son mobile smartphone et de connaître toutes ses fonctionnalités (data, wifi, bluetooth, appli….) Atelier gratuit limité à 6 participants

Inscription obligatoire à l’Agora du Perget, 05 61 15 31 58 Horaires Lundi 26 juin de 9h30 à 12h Détails sur le lieu: Agora du Perget, avenue de Monturon Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Colomiers, Haute-Garonne

