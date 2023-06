Portes ouvertes de l’USC Escalade Mairie de Colomiers Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Portes ouvertes de l'USC Escalade

Samedi 24 juin, 14h00
Mairie de Colomiers

Venez en famille ou entre amis vous initier à l'escalade avec des amateurs et des animateurs diplômés.

Horaires 14h-17h

Détails sur le lieu:
Gymnase du Lycée Eugène-Montel – 2, boulevard Marcel-Dassault

1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers
Colomiers 31770 Plein Centre
Haute-Garonne Occitanie

