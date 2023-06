Unipop : Les algues vertes Mairie de Colomiers Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Unipop : Les algues vertes Mairie de Colomiers Colomiers, 22 juin 2023, Colomiers. Unipop : Les algues vertes Jeudi 22 juin, 18h30 Mairie de Colomiers Dans le cadre du dispositif Unipop, Le Grand Central vous propose Les algues vertes, un film de Pierre Jolivet avec Céline Sallette, Nina Meurisse, Julie Ferrier 18h30 : film

20h30 : retransmission de la conférence animée par Stéphane Goudet. Tarifs : 6€ et 4 € pour les – 14 ans).

Renseignements : 05 32 09 33 12, veocinemas.fr Synopsis

À la suite de morts suspectes, Inès Léraud, jeune journaliste, décide de s’installer en Bretagne pour enquêter sur le phénomène des algues vertes. À travers ses rencontres, elle découvre la fabrique du silence qui entoure ce désastre écologique et social. Face aux pressions, parviendra-t-elle à faire triompher la vérité ? Horaires 18h30 Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T18:30:00+02:00 – 2023-06-22T22:30:00+02:00

2023-06-22T18:30:00+02:00 – 2023-06-22T22:30:00+02:00 Colomiers Synchro Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Mairie de Colomiers Colomiers

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Unipop : Les algues vertes Mairie de Colomiers Colomiers 2023-06-22 was last modified: by Unipop : Les algues vertes Mairie de Colomiers Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers 22 juin 2023