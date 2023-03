Marathon des mots Mairie de Colomiers, 21 juin 2023, Colomiers.

Régulièrement salué par les médias pour sa créativité et son foisonnement, le Marathon des mots, festival international de littérature de Toulouse métropole, invite des auteurs français et étrangers pour des lectures, des lectures musicales, des rencontres, des concerts et des projections où se conjuguent littérature, arts et sciences humaines.

Différents évènements ont lieu à Toulouse, dans sa métropole et en région Occitanie.

À Colomiers, la programmation est accueillie dans différents lieux partenaires et au Pavillon blanc Henri-Molina.

Le premier lieu est une création de Baptiste Beaulieu, Jimmy Boury et Julie Chareunphol.

Comment d’une motte informe d’argile les mains de l’Homme arrivent à tirer une forme ?

Comment les forces centrifuges du tour impriment leurs marques dans la motte, et la pioche de nos doigts pour guider tout cela, cet acte pur de création. Un projet autour de l’art de la céramique, né de l’envie d’être au plus proche de la matière, de la terre et du texte.

Projet lauréat d’une bourse de création, financée par Toulouse métropole.

Plus d’informations: www.lemarathondesmots.com

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

