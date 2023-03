Rencontre avec l’artiste Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Rencontre avec l'artiste Samedi 17 juin, 11h00 Mairie de Colomiers, 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers

Marlène Côtelette est artiste plasticienne et éditrice, diplômée en design graphique à l'école des beaux-arts de Toulouse. En 2012, elle fonde l'association culturelle « la maison terrienne », puis l'année d'après, la maison d'édition indépendante « les éditions terriennes », au sein de laquelle elle développe différents projets collectifs (revues, expositions, événements) et qui réunit à ce jour 122 artistes. Après avoir rejoint le collectif artistique « Indélébile », l'artiste développe Morsure génétique, son premier projet plastique, soutenu par la Direction Régionales des Affaires Culturelles d'Occitanie. Depuis 2020, elle poursuit le projet The New Confiner, un journal de bord quotidien relatant la situation pandémique mondiale, pour lequel elle reçoit l'aide de la Société civile des auteurs multimédia à Paris.

