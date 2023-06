Fête de l’école de l’eau enfant Mairie de Colomiers Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Fête de l'école de l'eau enfant
Samedi 17 juin, 09h00
Mairie de Colomiers

Portes ouvertes / découverte des sports Olympiques

Fête de l'école de l'eau : samedi 17 juin de 9h à 12h

Cette fête est ouverte à tous les enfants inscrits à l'école de natation municipale 2022 / 2023. Des animations sont prévues de 9h à 12h et tous les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d'un parent (ou personne majeure). Vous restez le temps que vous souhaitez.

Au programme :
Chasse aux trésors

Relais de rapidité Seront accessibles : le bassin d’entraînement avec un parcours pour les plus grands,

le bassin ludique avec un parcours pour les plus petits,

la rivière, le toboggan, le bassin extérieur.

Mairie de Colomiers
1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers
Colomiers 31770
Plein Centre
Haute-Garonne
Occitanie

2023-06-17T09:00:00+02:00 – 2023-06-17T12:00:00+02:00

