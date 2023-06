Ciné Relax : Pour l’honneur Mairie de Colomiers Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Ciné Relax : Pour l’honneur Mairie de Colomiers Colomiers, 10 juin 2023, Colomiers. Ciné Relax : Pour l’honneur Samedi 10 juin, 14h30 Mairie de Colomiers Ciné Relax Ciné Relax propose, dans des salles de cinéma ordinaires, une expérience de cinéma vivante et chaleureuse, où tous les spectateurs sont accueillis, tels qu’ils sont, porteur d’un handicap ou non. *Les séances sont simplement adaptées, pour que chacun ait le plaisir d’aller au cinéma, avec les autres spectatrices et spectateurs. *Elles permettent à des enfants, adolescents ou adultes dont le handicap entraîne des comportements « atypiques » de découvrir un loisir culturel en confiance, puis d’y prendre un grand plaisir. Une information est donnée à l’ensemble des spectateurs avant la projection du film, qui se déroule en présence de bénévoles. Le son est modéré et la lumière s’éteint progressivement. Par ailleurs, aucune publicité ni bandes annonces ne sont projetées avant le film. Les films sont diffusés en français et sous-titrés pour les personnes malentendantes Les séances Ciné Relax *sont organisées *tous les 2e samedis du mois(hors vacances ou jours fériés).

Tarif : 4,50 euros, sans demande de justificatif. Plus d’infos sur le dispositif Relax Au programme de cette séance : Pour l’honneur, une comédieréalisée par Philippe Guillard avec Olivier Marchal, Olivia Bonamyde Synopsis : Trocpont-sur-Tescou et Tourtour-les-Bains, deux villages du sud de la France, se livrent une impitoyable guerre de clochers, symbolisée par un solide derby entre les deux clubs de rugby. Alors que Trocpont a incontestablement pris l’ascendant, l’arrivée inattendue de demandeurs d’asile va changer la donne. Tourtour pourra-t-elle ainsi battre son ennemi juré l’année du derby le plus important de son histoire, celle du centenaire ? Horaires 14h30 Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/8/f/csm_Logo_cine-relax_ba38b9a7b8.png »}, {« link »: « https://culture-relax.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

