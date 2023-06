Allons-y à vélo ! Mairie de Colomiers Colomiers, 5 juin 2023, Colomiers.

Participez au printemps du vélo de Colomiers !

La Ville de Colomiers,Toulouse Métropole et Tisséo accompagnent l’opération Allons-Y-A-Vélo.

*Rendez-vous à vélo le lundi 5 juin dans les écoles Lamartine, le jeudi 8 juin à Hélène-Boucher et le vendredi 9 juin à Simone-Veil ! *

AYAV est organisé chaque hiver et chaque printemps par les associations 2 pieds 2 roues et la Maison du vélo pour encourager le plus grand nombre d’élèves de la métropole à venir à l’école à vélo.

D’une pierre, deux coups, les adultes sont aussi de la partie en accompagnant leurs enfants avant de filer au boulot… à vélo !

Horaires

lundi 5 juin dans les écoles Lamartine

jeudi 8 juin à Hélène-Boucher

vendredi 9 juin à Simone-Veil

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-05T08:30:00+02:00 – 2023-06-05T17:00:00+02:00

2023-06-09T08:30:00+02:00 – 2023-06-09T17:00:00+02:00

