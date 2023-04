Ciné-opéra : La vie parisienne Mairie de Colomiers, 2 juin 2023, Colomiers.

Ciné-opéra : La vie parisienne Vendredi 2 juin, 14h30 Mairie de Colomiers

Le Grand Central propose la retransmission spéciale de La vie parisienne, un opéra mis en scène par Christian Lacroix, composé par Jacques Offenbach, interprété par l’orchestre des musiciens du Louvre et leur Académie

Durée : 3h25 avec entracte

Synopsis

Bobinet et Raoul de Gardefeu, jeunes dandys désœuvrés se désolent de la perte de Métella, une demi-mondaine dont ils sont tous les deux amoureux. Pour se venger de sa trahison, ils décident d’abandonner le demi-monde pour « repeupler les salons du Faubourg Saint-Germain ». Gardefeu se fait passer pour un guide du Grand-Hôtel et prend en main un couple d’aristocrates suédois, le baron et la baronne de Gondremarck, venus se griser de plaisirs à Paris, mais aussi un riche Brésilien, attiré par la promesse des excès de la fête parisienne. Une fausse réception organisée pour ces touristes trop crédules mêlera monde et demi-monde, aristocrates bernés et domestiques déguisés. Quand les masques tomberont dissipant illusions et malentendus, tous finiront par se réconcilier en célébrant Paris et ses « flacons qui pétillent ».

*Tarifs : 17 € (14 € en tarif réduit *(étudiants et jeunes de moins de 18 ans, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif)

Horaires

14h30

Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:30:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

