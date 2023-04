Unipop : In the mood for love Mairie de Colomiers, 25 mai 2023, Colomiers.

Dans le cadre du dispositif Unipop, le cinéma Le Grand Central vous propose une retransmission de la conférence Wong Kar-Wai, Hong-Kong avec des lunettes noires

Description de la conférence

Depuis la fin des années 1980, Wong Kar-wai est passé par diverses expérimentations avant de parfaire son style cinématographique désormais célèbre. Sa consécration internationale est venue en 1997 avec Happy Together, qui lui a valu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Oniriques et mélancoliques, fragmentés, mais ne manquant jamais de profondeur, les films du cinéaste hongkongais explorent des thèmes comme le temps, la jeunesse, la solitude ou l’amour. Son impact sur le monde du cinéma est incontestable, des réalisateurs tels que Sofia Coppola ou Quentin Tarantino ayant été fortement sous l’influence de son style cinématographique. Cette conférence propose un voyage à travers l’œuvre d’un cinéaste incontournable, accompagné du film de son entrée en cinéma, As tears go by, et de celui qui l’a définitivement classé parmi les grands de son art, le sublime In the mood for love.

Présentation de l’intervenante

Nathalie Bittinger est maître de conférences en études cinématographiques à l’Université de Strasbourg. Ses recherches portent sur les cinémas d’Asie, l’esthétique du temps et les représentations de la mémoire et de l’histoire. Elle a notamment dirigé un Dictionnaire des cinémas chinois. Chine, Hong Kong, Taiwan (Hémisphères/Maisonneuve et Larose, 2019) et publié Cinémas d’Asie, nouveaux regards (Presses universitaires de Strasbourg, 2019) et 2046 de Wong Kar-wai (Armand Colin, 2007), qui analyse en profondeur le film du cinéaste hongkongais.

Présentation du film

In the mood for love, de Wong Kar-wai. Hong Kong. 2000. 1h38.

Avec Maggie Cheung, Tony Leung Chiu-Wai…

*Synopsis *

Hong Kong, 1962. M. et Mme Chow emménagent dans leur nouvel appartement le même jour que leurs voisins, M. et Mme Chan. Sans comprendre comment cela a commencé, Chow Mo-Wan et Chan Li-Zhen apprennent que leurs époux respectifs ont une liaison. Cette découverte les choque, mais les rapproche.

Conférence : 3 €

Tarifs : 6 € (4,50 € pour les – 14 ans)

Horaires

18h30

Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-25T18:30:00+02:00 – 2023-05-25T23:15:00+02:00

