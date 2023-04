Ciné-goûter : Portrait de famille Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Ciné-goûter : Portrait de famille Mairie de Colomiers, 24 mai 2023, Colomiers. Ciné-goûter : Portrait de famille Mercredi 24 mai, 15h30 Mairie de Colomiers Le cinéma Le Grand Central vous propose une séance Ciné-goûter, avec la projection d’un film adapté aux jeunes enfants dès 3 ans suivie d’une collation. Portait de famille de Morteza Ahadi Sarkani, Mohammad Ali Soleymanzadeh, Mahin Javaherian Synopsis Le Pays des contes des mille et une nuit est en ébullition..

La fête bat son plein chez les papillons…

Maman Corbeau met au point une stratégie pour se débarrasser d’un renard affamé.

Maître Corbeau va se marier sous les yeux d’un chat ébahi !

Une Grand-mère qui n’a pas froid aux yeux prend la route pour rendre visite à son petit fils qui vient de naître.

Un village prépare avec enthousiasme, le mariage de la belle Hajar ! Tarifs : 6€ et 4,50€ pour les – 14 ans Horaires 15h30 Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T15:30:00+02:00 – 2023-05-24T17:00:00+02:00

