Ciné-Théâtre : La nuit des rois Mairie de Colomiers, 21 mai 2023, Colomiers. Ciné-Théâtre : La nuit des rois Dimanche 21 mai, 20h00 Mairie de Colomiers La nuit des rois Mise en scène par Thomas Ostermeier, de William Shakespeare

Avec les comédiens de la Comédie-Française

Durée : 3h 10min Synopsis

Rescapée d’un naufrage, Viola arrive en Illyrie où, pour se protéger, elle se travestit en homme et prend le nom de Césario. Elle entre alors au service du Duc Orsino qui, charmé, en fait son page et le charge de transmettre son amour à la comtesse Olivia. Mais Césario/Viola, secrètement séduit(e) par le Duc, excelle si bien dans sa mission que la comtesse s’éprend de son ardeur… Tarif plein : 17€

Tarif réduit : 14 € (étudiants et jeunes de moins de 18 ans, abonnés Véo, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap sur présentation d’un justificatif) Horaires 20h Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-21T20:00:00+02:00 – 2023-05-21T23:00:00+02:00

