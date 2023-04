Atelier « Les associations de plantes » – Animé par Terreauciel Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Atelier « Les associations de plantes » – Animé par Terreauciel
Mercredi 17 mai, 15h00
Mairie de Colomiers
C'est une technique très ancienne que les aztèques en Amérique latine utilisaient déjà : l'association des 3 sœurs « MILPA ».

L’agriculture moderne, pour des raisons de mécanisation et d’utilisation des produits chimiques, s’est orientée vers la monoculture et a perdu tous les bienfaits des associations qui se rendent mutuellement de nombreux services. Découvrez ces plantes compagnes qui vous permettront de mieux utiliser l’espace, de repousser les attaques de nuisibles et le développement des maladies, et d’attirer les insectes pollinisateurs. Inscription obligatoire Horaires 15h-17h Détails sur le lieu: Déchèterie de Plaisance du Touch, 2 rue du Dr Charcot Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://framaforms.org/inscription-atelier-association-de-plantes-decheterie-plaisance-mercredi-17-mai-de-15h-a-17h »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

