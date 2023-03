Festival des Fiertés Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Festival des Fiertés Mairie de Colomiers, 16 mai 2023, Colomiers. Festival des Fiertés 17 mai – 17 juin Mairie de Colomiers Le Festival des diversités et des fiertés en région Occitanie propose chaque année un programme riche et varié d’expositions, de projections de films, conférences, spectacles (musique, cabaret, théâtre) et bien plus encore… L’équipe du Pavillon blanc et ses partenaires transforment l’essai en s’associant au festival pour la deuxième année. Programme complet à retrouver sur ww.pridetoulouse.com Exposition « Voilà qui je suis » : conçue par des lycéens de l’établissement Urbain-Vitry de Toulouse, une exposition en mode « qui suis-je ? » pour découvrir des personnalités des arts, des sports et de l’histoire d’après leurs talents mis en parallèle à leur orientation sexuelle. Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-17T00:00:00+02:00 – 2023-05-17T23:59:59+02:00

2023-06-17T00:00:00+02:00 – 2023-06-17T23:59:59+02:00 Colomiers Synchro

Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Mairie de Colomiers Colomiers

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Festival des Fiertés Mairie de Colomiers 2023-05-16 was last modified: by Festival des Fiertés Mairie de Colomiers Mairie de Colomiers 16 mai 2023 COLOMIERS Mairie de Colomiers Colomiers

Colomiers Haute-Garonne