Une semaine et un jour Mairie de Colomiers, 13 mai 2023, Colomiers. Une semaine et un jour Samedi 13 mai, 18h30 Mairie de Colomiers Dans le cadre du festival Le printemps du cinéma israélien, Le Grand Central de Colomiers vous propose la comédie dramatique Une semaine et un jour, d’Asaph Polonsky, avec Shai Avivi, Evgenia Dodina, Tomer Capon La projection sera suivie d’un échange avec l’association Hébraïca. Synopsis

À la fin du Shiv’ah – les 7 jours de deuil dans la tradition juive – l’existence doit reprendre son cours. Tandis que Vicky, sa femme, se réfugie dans les obligations du quotidien, Eyal, lui, décide de lâcher prise… Avec un ami de son fils défunt, il partage un moment de liberté salvateur et poétique, pour mieux renouer avec les vivants… Tarifs : 6 € (4,50 € pour les moins de 14 ans) Horaires 18h30 Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Tarifs : 6 € (4,50 € pour les moins de 14 ans)
Horaires 18h30
Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

