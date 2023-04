Atelier « La butte lasagne » – Animé par Humus & Associés Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Atelier « La butte lasagne » – Animé par Humus & Associés Mairie de Colomiers, 13 mai 2023, Colomiers. Atelier « La butte lasagne » – Animé par Humus & Associés Samedi 13 mai, 15h00 Mairie de Colomiers Vous en avez marre de faire des aller-retours en déchèterie pour déposer vos déchets verts ?

Votre sol est pauvre ?

Lors de cet atelier, venez découvrir la technique du jardin en lasagne, un excellent moyen d’éviter d’apporter vos déchets de jardin en déchèterie et de cultiver facilement et efficacement votre jardin !

La butte lasagne se compose d'une succession de couches de divers déchets organiques du jardin, qui permet de mettre en culture des terres très peu fertiles. Inscription obligatoire Horaires 15h-17h Détails sur le lieu: Déchèterie de Plaisance du Touch, 2 rue du Dr Charcot

