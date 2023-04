Ciné-Relax : Mon chat et moi Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Ciné-Relax : Mon chat et moi Mairie de Colomiers, 13 mai 2023, Colomiers. Ciné-Relax : Mon chat et moi Samedi 13 mai, 14h30 Mairie de Colomiers Depuis décembre 2016, la ville de Colomiers et le cinéma le Grand central proposent une fois par mois des séancesde cinéma adaptées auxenfants, adolescents ou adultes dont le handicap entraîne des comportements « atypiques », permettant de découvrir un loisir culturel en confiance, puis d’y prendre un grand plaisir. Ces séances Ciné-ma différence s’appelle aujourd’hui Ciné Relax. Une information est donnée à l’ensemble des spectateurs avant la projection du film, qui se déroule en présence de bénévoles. Le son est modéré et la lumière s’éteint progressivement. Par ailleurs, aucune publicité ni bandes annonces ne sont projetées avant le film. Les films sont diffusés en français et sous-titrés pour les personnes malentendantes Les séances Ciné Relax *sont organisées *tous les 2e samedis du mois(hors vacances ou jours fériés).

Tarif : 4,50 euros (film + goûter), sans demande de justificatif. Plus d’infos sur le dispositif Relax Au cours de la séance Ciné Relax du 13 mai, découvrez le film de Guillaume Maidatchevsky, avce Capucine Sainson-Fabresse, Corinne Masiero, Lucie Laurent Synopsis Rroû est un chaton vif et curieux qui découvre la vie sur les toits de Paris. Son destin bascule lorsque Clémence, dix-ans, l’adopte et l’emmène dans sa maison de campagne au coeur des montagnes. Débute alors une extraordinaire aventure pour Clémence et Rroû, qui vont grandir ensemble, croiser la route de la mystérieuse Madeleine et vivre une merveilleuse histoire qui va les transformer à tout jamais. Horaires 14h30 Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://culture-relax.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

