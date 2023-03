Festival Nothing2Looz Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Comme chaque année, le Festival Nothing2Looz commence au Pavillon blanc avec le tirage au sort (réalisé en direct et en présence des danseurs) du Battle All-styles créant ainsi les Teams de six danseurs. Nothing2Looz réussit le pari fou de réunir sur la même scène les meilleurs danseurs mondiaux dans l'ensemble des disciplines des danses dîtes Hip-Hop. Au total, ce sont les 24 meilleurs danseurs venant des quatre coins du monde qui s'affronteront lors du fameux Battle ALL-STYLES dans un concept unique en son genre. Le kids Battle verra s'affronter les plus grands prodiges mondiaux de moins de 14 ans dans la catégorie BREAKDANCE.

