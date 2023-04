UP’ Université Populaire : L’arbre Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

UP’ Université Populaire : L’arbre Mairie de Colomiers, 12 mai 2023, Colomiers. UP’ Université Populaire : L’arbre 12 et 13 mai Mairie de Colomiers Pour ce 4e volet, l’Université Populaire de Colomiers s’inscrit dans la thématique de l’année 2023, pour partager réflexions, savoirs et découvertes autour de notre bien commun : l’Arbre. Cet atelier vous propose de découvrir les fleurs de Bach, de leur histoire à leur méthode de préparation. Ces élixirs sont élaborés à partir de fleurs de plantes, d’arbustes et d’arbres. Chacun repartira avec sa création personnalisée.

Atelier animé par Anne-Marie Tambuso, praticienne en fleurs de Bach. Nombre de places limité

Sur inscription à partir du 11 avril à : universite-populaire@mairie-colomiers.fr En savoir plus sur l’Université Populaire Horaires 15h le vendredi

Horaires 15h le vendredi

14h le samedi Détails sur le lieu: Agora du Perget, 64 avenue de Monturon Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers

