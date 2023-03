Ateliers seniors: Marche nordique Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Ateliers seniors: Marche nordique Mairie de Colomiers, 9 mai 2023, Colomiers. Ateliers seniors: Marche nordique Mardi 9 mai, 13h00 Mairie de Colomiers Marche Nordique En partenariat avec le Syndicat mixte de la forêt de Bouconne, le Guichet Atout Seniors vous propose une après midi marche nordique le lundi 26/09. Le départ s’effectue en bus depuis le départ du Hall Comminges. L’équipement pour cette activité est fourni. D’une intensité physique relativement modérée, la marche nordique permet le maintien d’une bonne posture sur le long terme. Renseignement et inscription (dans la limite des places disponibles) Guichet Atout Seniors- CCAS 05 61 15 22 26 Horaires De 13h à 17h Détails sur le lieu: Départ à 13h du parking du Hall Comminges Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

