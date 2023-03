Petites oreilles Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Petites oreilles Mairie de Colomiers, 6 mai 2023, Colomiers. Petites oreilles Samedi 6 mai, 11h00 Mairie de Colomiers Les 1ers samedis à 11h et les 3e mercredis à 16h30 de chaque mois (octobre à juin) Ouvrez grand vos petites oreilles et vos petits yeux : découvrez des comptines, des histoires et des albums jeunesse lus par les bibliothécaires. Parfois, au gré des expositions en cours, découvrez une autre manière de regarder l’exposition à travers une histoire contée et des lectures d’albums spéciale petits yeux ! Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

