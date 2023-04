Sortie African Zoo Safari- Maison citoyenne Saint-Exupéry Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Sortie African Zoo Safari- Maison citoyenne Saint-Exupéry Mairie de Colomiers, 2 mai 2023, Colomiers. Sortie African Zoo Safari- Maison citoyenne Saint-Exupéry Mardi 2 mai, 10h00 Mairie de Colomiers Accordez-vous une sortie nature et découvrez des animaux du monde entier ! Explorez les 15 hectares de Safari et profitez du parc à pied pour rencontrer les animaux de manière authentique. Un dépaysement assuré à travers lequel vous aurez la sensation de changer de continent. Le parc African Zoo Safari est engagé en faveur de la protection de la biodiversité locale et de la sauvegarde des espèces menacées. Télécharger le programme Télécharger le programme des vacances *Renseignements : *05 61 15 31 79

Horaires De 10h à 15h Détails sur le lieu: Maison citoyenne SAINT-EXUPERY 12 allée du Lauragais Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers

