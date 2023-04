Projet Rap avec Breakin’school – Maison citoyenne du Seycheron Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Projet Rap avec Breakin'school – Maison citoyenne du Seycheron
24 avril – 5 mai

Projet d'écriture d'un RAP pour les pré-ados. La Maison citoyenne mélange les publics au travers des diverses étapes : écriture, danse, chorégraphie, clip vidéo…

*Seycheron : *05 61 15 31 85

Seycheron : 05 61 15 31 85
mc-seycheron@mairie-colomiers.fr

Horaires
Dates : les 24-25-26-27-28 avril & les 3 et 5 mai 2023
De 14h à 16h

Détails sur le lieu:
Maison citoyenne SEYCHERON
11 allée des Monts d'Olmes
Mairie de Colomiers
1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers

