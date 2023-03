Zou ! Mairie de Colomiers, 22 avril 2023, Colomiers.

Zou ! Samedi 22 avril, 16h00 Mairie de Colomiers

Avec la voix, des sons de pieds, de mains, de bouches, des gestes… Ils orchestrent des morceaux pour 86 orteils, 112 cordes vocales, 2000 doigts et quelques paires d’oreilles.

A deux et à mains nues, avec humour, simplicité et beaucoup de générosité, les deux acolytes installent en un clin d’œil un dialogue sonore unique et organique entre eux et le public. Ils composent en direct et dans l’instant pour quelques dizaines de bouches, de paires d’yeux et quelques centaines de doigts de pieds et de mains.

Jouer de la musique avec leur corps et ceux des autres, c’est pour eux la façon la plus directe, le chemin le plus court et le plus évident pour partager un moment unique avec tout le monde et chacun à la fois, modelé par l’humeur et la rumeur ambiante.

Un spectacle musical tout public tout terrain !

Conception artistique : Simon Filippi – Écriture, mise en scène : Simon Filippi, Julien Vasnier

Interprétation en alternance : Simon Filippi, Julien Vasnier en alternance avec Remi Leclerc

Création Lumière : Anouk Roussely – Régisseurs son et lumière en alternance: Tâm Peel, Anouk Roussely, Alexis Coudin –

Avec le soutien du Conseil départemental de la Gironde, de l’IDDAC, l’Espace culturel Treulon – Bruges (33) et le centre culturel Bleu Pluriel – Tregueux (22) – La Cie Sons de Toile est soutenue par la commune de Sigalens, le Département de la Gironde et la Région Nouvelle Aquitaine. Elle est membre des 3A, Accompagnement d’Artistes et d’Acteurs culturels.

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T16:00:00+02:00 – 2023-04-22T16:45:00+02:00

