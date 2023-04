Journée mobilité-accessibilité Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Journée mobilité-accessibilité Mairie de Colomiers, 19 avril 2023, Colomiers. Journée mobilité-accessibilité Mercredi 19 avril, 14h15 Mairie de Colomiers Espace « Vis ma vie » – Parcours en fauteuil roulant,

– Simulateur de mobilité réduite,

– Parcours de marche avec lunettes de simulation et expérimentation de la canne blanche,

– Dégustation à l’aveugle et présentation d’aides techniques aux repas. Espace sensibilisation / échanges – Quizz « Accessibilité : on a tous un rôle à jouer »

– Promotion de la dynamique d’accessibilité pour tous sur la ville de Colomiers (lieux publics, cinéma, transport…) Ouvert à tous, activités adaptées à partir de 5 ans.

Goûter gaufres à partir de 15h30 + d’infos Clinique des Pyrénées

05 61 15 32 00 Horaires 14h15-16h30 Détails sur le lieu: Clinique des Pyrénées, 10 chemin de Cournaudis Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« cache_age »: 86400, « type »: « link », « title »: « cliniqu edes pyreness – Google Search », « provider_name »: « Google », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.google.com/search?q=cliniqu+edes+pyreness&safe=active&rlz=1C1GCEA_enFR942FR942&ie=UTF-8&gbv=1&sei=LYYvZLXcAvCh5NoP4ZOseA »}, « link »: « https://www.google.com/search?q=cliniqu+edes+pyreness&rlz=1C1GCEA_enFR942FR942&oq=cliniqu+edes+pyreness&aqs=chrome..69i57j46i13i175i199i512j0i13i512l3j46i13i175i199i512j0i5i13i30l3.4915j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&ssui=on# »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T14:15:00+02:00 – 2023-04-19T16:30:00+02:00

2023-04-19T14:15:00+02:00 – 2023-04-19T16:30:00+02:00 Colomiers Synchro

Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers Departement Haute-Garonne Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Mairie de Colomiers Colomiers

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Journée mobilité-accessibilité Mairie de Colomiers 2023-04-19 was last modified: by Journée mobilité-accessibilité Mairie de Colomiers Mairie de Colomiers 19 avril 2023 COLOMIERS Mairie de Colomiers Colomiers

Colomiers Haute-Garonne