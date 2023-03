Le labo arts plastiques (mars-août) Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Le labo arts plastiques (mars-août) Mairie de Colomiers, 8 avril 2023, Colomiers. Le labo arts plastiques (mars-août) 8 avril – 1 septembre Mairie de Colomiers 11 mars, 8 avril, 13 mai, 3 juin, 1er juillet, 30 et 31 août de 15h à 18h Un projet, des envies, besoin d’aide, juste un peu de curiosité : venez expérimenter avec les outils plastiques du Pavillon blanc. Sans inscription, vous pouvez venir expérimenter la gravure sur bois, sur lino, sur polystyrène, fabriquer des carnets, apprendre à relier, étudier le monotype, la collagravure, dessiner ou peindre … Pas d’idée ? Pas de soucis, la médiatrice peut vous suggérer des projets ou vous accompagner pour les mener à bien !

#reliure, #collagraphie, #peinture, #gravure, #monotype Entrée libre |Tout public | Atelier artistique | Pavillon blanc Henri Molina

