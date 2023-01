Ciné Relax Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Ciné Relax Mairie de Colomiers, 8 avril 2023, Colomiers. Ciné Relax Samedi 8 avril, 14h30 Mairie de Colomiers Ciné Relax ———- ![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/8/f/csm_Logo_cine-relax_ba38b9a7b8.png) Tous les deuxièmes samedis du mois, la Mairie de Colomiers et le cinéma Véo Gra Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/8/f/csm_Logo_cine-relax_ba38b9a7b8.png »}, {« link »: « https://culture-relax.org/ »}] Ciné Relax Tous les deuxièmes samedis du mois, la Mairie de Colomiers et le cinéma Véo Grand Central s’associent pour vous proposer des séances adaptées et conviviales, accessibles à tous.

– Présence de bénévoles

– Son modéré

– Lumière éteinte progressivement

– Absence de publicité et de bande annonce

– Salle accessible aux personnes à mobilité réduite

– Public averti

Tarif unique : 4,50 € – aucun justificatif demandé

Pour plus d’informations : https://culture-relax.org/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T14:30:00+02:00

2023-04-08T17:00:00+02:00

