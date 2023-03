UP’ Université Populaire : L’arbre Mairie de Colomiers, 31 mars 2023, Colomiers.

UP’ Université Populaire : L’arbre 1 avril – 3 juin Mairie de Colomiers

Pour ce 4ème volet, l’Université Populaire Up’ Colomiers s’inscrit dans la thématique de l’année pour nous faire partager réflexions, savoirs et découvertes autour de notre bien commun : l’Arbre.

De conférence en lecture en passant par une promenade en pleine nature, venez vous ressourcer en partageant vos idées !

Le programme

Conférence

L’ARBRE EN VILLE

SAMEDI 1er AVRIL 2023 – 16H

PAVILLON BLANC HENRI-MOLINA

Dans la limite des places disponibles

Quels sont les arbres plantés en ville et comment cohabitent-ils avec les riverains ? Pour aller plus loin, vous aurez l’opportunité de découvrir une sélection de documents des collections du Pavillon Blanc, empruntables ou en consultation sur place. Cette conférence est précédée de la présentation du Plan Arbre de la ville de Colomiers, par Martine Berry-Sévennes, Adjointe à Mme le Maire, déléguée à la transition écologique, au patrimoine naturel et aux mobilités douces et actives.

Conférence animée par Boris Presseq, botaniste au sein du Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse, en collaboration avec le Pôle Espaces Publics, Espaces verts et naturels de la Ville de Colomiers.

Rencontre

FRÉDÉRIC LISAK

MERCREDI 12 AVRIL 2023 – 20H30

LIBRAIRIE LA PRÉFACE

35 ALLÉE DU ROUERGUE

Entrée libre

À travers ses publications pour petits et grands, Frédéric Lisak, éditeur de Plume de Carotte, évoque nos relations aux arbres et à la nature.

Atelier

L’ARBRE, SOURCE DE BIEN-ÊTRE

VENDREDI 12 MAI À 15H ET SAMEDI 13 MAI À 14H

AGORA DU PERGET, 64 AVENUE DE MONTURON

Places limitées

Cet atelier vous propose de découvrir les fleurs de Bach, de leur histoire à leur méthode de préparation. Ces élixirs sont élaborés à partir de fleurs de plantes, d’arbustes et d’arbres. Chacun repartira avec sa création personnalisée.

Atelier animé par Anne-Marie Tambuso, praticienne en fleurs de Bach.

Sur inscription à partir du 11 avril à : universite-populaire@mairie-colomiers.fr

Ecouter Voir

PAUSE MUSICALE

MERCREDI 17 MAI – 13H30

PAVILLON BLANC HENRI-MOLINA

Dans la limite des places disponibles

L’arbre, la forêt, les essences de bois, autant d’évocations omniprésentes dans les arts. Les élèves du Conservatoire s’emparent de la thématique de l’arbre, la font éclore, tissent des liens entre les différentes intentions artistiques.

Découverte

BALADE LITTÉRAIRE ET BOTANIQUE

SAMEDI 3 JUIN – 16H

BOIS DE L’ARMURIER, CHEMIN DE COURNAUDIS

Dans la limite des places disponibles

Le bois de l’Armurier est un espace naturel de 8,5 hectares accessible par la coulée verte du quartier des Ramassiers. Sous ses feuillages de chênes pubescents, d’érables et d’ormes, la vie respire

une atmosphère rustique et sauvage qui invite à la rêverie et à la méditation du promeneur.

Venez (re)découvrir le bois de l’Armurier en compagnie d’un naturaliste qui vous initiera à l’identification des végétaux, accompagné d’un bibliothécaire pour partager quelques lectures au parfum boisé de sciences et de littérature.

Sortie co-animée par Catherine Mahyeux de l’association Les ApprentisSages et un bibliothécaire du Pavillon blanc Henri-Molina.

Sur inscription à partir du 9 mai : universite-populaire@mairie-colomiers.fr

Places limitées

