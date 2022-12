Ateliers seniors: Soft Golf Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Ateliers seniors: Soft Golf Mairie de Colomiers, 27 mars 2023, Colomiers. Ateliers seniors: Soft Golf Lundi 27 mars 2023, 13h00 Mairie de Colomiers Parking Hall Comminges Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Initiation au golf adaptée En partenariat avec le syndicat mixte de Bouconne, le Guichet Atout Seniors vous propose une séance de « Soft Golf », une manière ludique de découvrir le golf. Départ en bus à 13h depuis le parking du Hall Comminges. Matériel fourni. Cette activité s’adapte aux capacités physiques de chacun. Renseignement et inscription( dans la limite des places disponibles) Guichet Atout Seniors- CCAS 05 61 15 22 26 Horaires Départ du bus à 13h Détails sur le lieu: Parking Hall Comminges

2023-03-27T13:00:00+02:00

2023-03-27T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Ville Colomiers Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Mairie de Colomiers Colomiers Departement Haute-Garonne

