Permis de jouer (mars-août) Mairie de Colomiers, 25 mars 2023, Colomiers. Permis de jouer (mars-août) 25 mars – 3 juin Mairie de Colomiers Découvrez la sélection de jeux de société et la borne d’arcade élaborée lors des ateliers du samedi matin avec les enfants et jouez sans modération! Les samedis de 15h à 18h Entrée libre | dès le plus jeune âge, (à partir de 6 ans) | atelier artistique et atrium Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

