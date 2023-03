Avant-première « Le Royaume de Naya » Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Avant-première « Le Royaume de Naya » Mairie de Colomiers, 19 mars 2023, Colomiers. Avant-première « Le Royaume de Naya » Dimanche 19 mars, 18h00 Mairie de Colomiers Votre cinéma Véo Grand Central de Colomiers vous propose une séance en avant-première pour le film d’animation familial LE ROYAUME DE NAYA. Réalisé par Oleh Malamuzh, Oleksandra Ruban

Durée : 1h 29min

Genre : Animation, Famille, Comédie, Fantastique, Aventure Synopsis Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un royaume peuplé de créatures fantastiques. Depuis des siècles, elles protègent du monde des hommes une source de vie éternelle aux pouvoirs infinis. Jusqu’au jour où Naya, la nouvelle élue de cette forêt enchantée, rencontre Lucas, un jeune humain égaré dans les montagnes. À l’encontre des règles établies depuis des millénaires, ils vont se revoir, sans prendre garde aux conséquences qui s’abattront sur le royaume. L’aventure ne fait que commencer. Tarif unique : 6 € (& 4,50 € pour les moins de 14 ans) Horaires En cours de programmation Détails sur le lieu: Cinéma Veo Grand Central de Colomiers Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T18:00:00+01:00 – 2023-03-19T22:00:00+01:00

2023-03-19T18:00:00+01:00 – 2023-03-19T22:00:00+01:00 Colomiers Synchro

Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Mairie de Colomiers Colomiers

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Avant-première « Le Royaume de Naya » Mairie de Colomiers 2023-03-19 was last modified: by Avant-première « Le Royaume de Naya » Mairie de Colomiers Mairie de Colomiers 19 mars 2023 COLOMIERS Mairie de Colomiers Colomiers

Colomiers Haute-Garonne