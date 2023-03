Si les larmes coulent comme la sève – Médiateur Volant Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Si les larmes coulent comme la sève – Médiateur Volant Mairie de Colomiers, 18 mars 2023, Colomiers. Si les larmes coulent comme la sève – Médiateur Volant 18 mars – 27 mai Mairie de Colomiers MÉDIATEUR VOLANT 18, 25 mars / 1er, 8, 15, 22 avril / 13, 20 et 27 mai de 15h à 18h dans la galerie d’exposition Un médiateur issue d’une école d’art, vous propose un accueil personnalisé dans les expositions en cours chaque samedi hors vacances scolaires. Entrée libre | Tout public | Pavillon blanc Henri-Molina Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T15:00:00+01:00 – 2023-03-18T18:00:00+01:00

2023-05-27T15:00:00+02:00 – 2023-05-27T18:00:00+02:00 Colomiers Synchro

